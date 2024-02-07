Международные наблюдатели активно посещали избирательные участки в Азербайджане

Международные наблюдатели активно посещали избирательные участки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Мы здесь по приглашению Милли Меджлиса для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Некоторые наши коллеги входят в состав международных наблюдательных миссий", - сказал он.

Талаквадзе отметил, что активность избирателей была высокой. На всех избирательных участках процесс голосования проходил в соответствии с законодательством.

"Кроме того, средства массовой информации имели полный доступ к освещению процесса на избирательных участках и были представлены почти на каждом из них. Подводя итоги дня выборов, мы можем сказать на основании наших предварительных выводов, что избирательная администрация провела эффективную работу", - сказал он.

Талаквадзе также отметил, что эти выборы являются историческими для Азербайджана.

"Это, безусловно, исторический момент для народа Азербайджана с момента восстановления территориальной целостности страны", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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