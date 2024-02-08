Прокуроры предоставили новые улики против проармянского Менендеса

Федеральные прокуроры сослались на ранее не разглашавшиеся записи конфиденциального источника в новом заявлении, которое стало ответом на попытку адвокатов сенатора Боба Менендеса снять с него обвинения в получении взяток от иностранного правительства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский телеканал NBC News.

В 196-страничном обвинительном заключении прокуроры ссылаются на записи одного конфиденциального источника и на множество доказательств, которые намерены представить в суде.

Прокуроры заявили, что "запись, сделанная конфиденциальным источником при обсуждении схемы взяточничества, свидетельствует о том, что у воров нет чести". Из записи также следует, что Менендеса и его жену "обманул" бизнесмен из Нью-Джерси Ваэль Хана, который не передал им "полную стоимость взяток, которые те должны были получить".

Менендес обвиняется в том, что он использовал свое положение в Комитете Сената по международным отношениям, чтобы помочь Хане получить эксклюзивный контракт на проверку халяльного мяса с правительством Египта.

Прокуроры утверждают, что улики свидетельствуют об участии Менендеса в сговоре с Ханой, в ходе которого была получена взятка и осуществлена предполагаемая схема получения выгоды египетским правительством.

"Доказательства того, что Хана якобы взял больше того, что он считал взятками, и обсчитал Менендесов, не только не опровергают тот факт, что Менендес и Хана были в заговоре, но и являются свидетельством того, что схема взяточничества действительно существовала", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры также поделились некоторыми материалами, включая "информацию конфиденциального источника, в том числе записи, отчеты о беседах и черновые переводы записей".

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