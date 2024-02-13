Ильхам Алиев объявлен Президентом Азербайджана

После перерыва председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев огласил результаты внеочередных президентских выборов, а Пленум Конституционного суда утвердил их.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Ф.Абдуллаев отметил, что в соответствии с законодательством, Ильхам Гейдар оглу Алиев считается избранным на следующие 7 лет Президентом Азербайджанской Республики. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Объявляя о решении, Ф.Абдуллаев сообщил, что Пленум Конституционного суда с участием заинтересованных сторон рассмотрел и обобщил информацию, содержащуюся в протоколе согласно Конституции Азербайджана. Протокол Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса. Ильхам Алиев был объявлен Президентом Азербайджанской Республики, набрав 92,12 процента голосов.

Отметим, что на выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики, избранный Президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.