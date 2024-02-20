Азербайджано-турецкие отношения отличаются многогранностью

На церемонии инаугурации после президентских выборов Президент Ильхам Алиев назвал цели, являющиеся приоритетными для Азербайджана. Укрепление единства тюркского мира - одно из направлений активной внешней политики Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник политолог Азер Гараев.

По его словам, именно поэтому первый после выборов официальный визит главы государства в Турцию имеет особое значение. Запланированное проведение чрезвычайного саммита Организации тюркских государств в июле в культурной столице тюркского мира - Шуше так же является показателем высокой значимости, которое Азербайджан и Турция придают развитию этой организации.

Гараев отметил, что в последние два года в отношениях Азербайджана с братскими тюркскими государствами наблюдается новая динамика. Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию 18 февраля по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана также показывает серьезную сфокусированность двух стран на практических делах. Сегодня на всех политических площадках, по всем вопросам Азербайджан и Турция находятся рядом друг с другом. Азербайджано-турецкие отношения неуклонно развиваются и отличаются многогранностью.

"В экономической, политической, военной, образовательной, культурной областях, почти во всех сферах мы являемся свидетелями тесных связей стран. Азербайджанская армия сформирована по турецкой модели. Мы видели успешные результаты этого подхода как во время Отечественной войны, так и во время локальных антитеррористических мероприятий. Серьезная работа ведется и в сфере оборонной промышленности. Реализуются совместные проекты", - сказал Гараев.

Он отметил, что одной из относительно новых сфер сотрудничества является образование. "Создание Турецко-Азербайджанского университета - это не только развитие связей в сфере образования, но и еще одно проявление единства двух стран. Совместное развитие сферы образования входит в число направлений, которые две страны считают важными. Учитывая идеологическую атаку, предпринимаемую сегодня во всем мире, попытки вовлечь нашу молодежь в сферу влияния, создание Турецко-Азербайджанского университета является необходимым шагом", - сказал Гараев.

Коснувшись экономических отношений между двумя странами, он подчеркнул, что товарооборот уже достиг 7,5 млрд долларов. "Это рекордный показатель. Азербайджан и Турция уверенно движутся к поставленным целям. Энергетическая и транспортная безопасность - главные вопросы, стоящие сегодня на мировой повестке дня", - отметил Гараев.

Политолог добавил, что азербайджано-турецкое единство способствует миру как в регионе, так и в мире, вносит вклад в решение глобальных проблем. "Эти отношения должны служить примером для всего мира. Уверен, что связи между двумя братскими странами будут развиваться в различных сферах и впредь", - сказал Гараев.

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