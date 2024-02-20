Эльшад Гасанов отмечает растущее число желающих сотрудничать с Азербайджаном

16-18 февраля в Германии прошла 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 150 глав государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, а также сотни других политиков, эксперты и журналисты. Среди многочисленных вопросов, обсуждавшихся на форуме, был также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел на Мюнхенской конференции по безопасности ряд важных встреч. Многочисленные обращения относительно встречи со стороны глав государств и правительств, руководителей бизнес-кругов являются показателем высокого авторитета Президента Азербайджана, большого уважения и внимания к его личности.

Как передает Day.Az, политический комментатор Эльшад Гасанов в интервью Trend отметил крайне важное значение встреч, проведенных главой азербайджанского государства на Мюнхенской конференции.

Гасанов подчеркнул, что растет число желающих сотрудничать с Азербайджаном.

Представляем данное интервью в видеоформате.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!