Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

22 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проекта мирного соглашения.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что недавняя провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего, направлена на нанесение удара по мирному процессу.

Было отмечено, что армянской стороне представлены очередные комментарии относительно проекта мирного соглашения, и то, что Азербайджан заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении. Вместе с тем еще раз были доведены до внимания существующие претензии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана в конституции Армении, ее законодательных актах, а также озвучиваемые ею в международных организациях и судах, и была подчеркнута неприемлемость этих претензий.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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