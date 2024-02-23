https://news.day.az/politics/1639718.html Провокация ВС Армении на условной границе - под огнем Кяльбаджар
Провокация ВС Армении на условной границе - под огнем Кяльбаджар
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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