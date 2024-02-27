Пашинян УЖЕ сорвал переговоры с Баку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвал переговоры с Азербайджаном.

Day.Az представляет публикацию:​​​​​​​

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении - уже завтра. А чего от нее ожидать?

Беглый взгляд на последние события сдерживает любой оптимизм. Договоренность о встрече была достигнута еще в Мюнхене, и тогда эксперты заговорили о позитивных сдвигах. А что в итоге? На следующий день Пашинян дал интервью France 24, где как цепной пес облаял буквально все договоренности, достигнутые ранее.

Больше того, сегодня стало известно о закрытом совещании Пашиняна с руководством его партии. Разговор длился 3 часа и Пашинян, как пишут источники, заявил, мол ни о чем в Мюнхене особо не договорились, ждать нечего.

Чего Пашинян добивается, вполне понятно: старая тактика. Вопрос в том, у кого в руках поводок от этого цепного пса? Кто его выдрессировал? Ответ на этот вопрос также известен - он на иллюстрации выше. Макрон мнит себя большим геополитиком, а его верный друг Никол - до смерти боится потерять власть. Потому и лает.

Автор карикатуры - HSF

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