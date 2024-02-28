Опять двойка: Пашинян снова свернул не туда

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел ва-банк и вступил в открытую конфронтацию с Москвой.

Day.Az представляет публикацию:

"Сегодня армянский премьер впервые и публично пригрозил выходом из ОДКБ и заявил, что российским пограничникам нечего делать на армянской границе.

"Членство в ОДКБ заморожено де-факто, но если так будет продолжаться, то мы заморозим его и де-юре", - сказал Пашинян.

Много, ох много выпендривается Воваевич: спасибо Макрону и его обещаниям. Повелся-таки.

Армения может выйти из ОДКБ, заменить российских пограничников и оружие на французские, но что они будут делать с экономикой?

А что будут делать, когда Франция "кинет" его также, как кинула Грузию и Украину?

Пашинян уже думал, как именно он будет ползти обратно к Москве и вымаливать прощение? Ведь придется же".

Автор карикатуры - HSF