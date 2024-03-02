Протесты за справедливость Корсике приобретают все больший размах

В Бастии проходит демонстрация с требованием освободить корсиканских активистов, задержанных и арестованных полицией.

Как сообщает Day.Az, к протесту присоединились и члены Группы по координации действий на местах (CCAT) из Новой Каледонии.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием суда в Бастии, требуют освобождения двух корсиканских активистов - Анто Симони и Николаса Пинзути.

Следует напомнить, что 30 января французская полиция, применив силу, ворвалась в дом Анто Симони, выломала дверь, в оскорбительной форме задержала его на глазах у ребенка, сломала детскую игрушку, а также обыскала дом активиста.

Два года назад, 2 марта 2022 года, активист и борец за независимость Корсики Иван Колонна подвергся нападению в тюрьме Арле и скончался от полученных травм. Этот случай вызвал беспрецедентный народный гнев на Корсике, и на острове вспыхнули восстания. В ответ французское правительство запустило процесс Бово (Bauveau), было проведено парламентское расследование. Несмотря на то, что со дня гибели Ивана Колонны прошло два года со дня, вопросы, связанные с этим убийством, все еще остаются без ответа, а некоторые детали преступления до сих пор не выяснены.

Арест двух корсиканских активистов французской полицией 30 января текущего года стал последней каплей, переполнившей чашу терпения местных жителей. В тот день полицейские, применив силу и выломав дверь, ворвались в дом Анто Симони, одного из молодых активистов, повалили его на пол перед глазами ребенка и надели на него наручники. Они также обыскали весь дом. Анто Симони находился дома с женой и маленьким ребенком, и полиция могла бы задержать его, не прибегая к насилию.

В знак протеста против этих действий французского правительства и полиции корсиканцы провели демонстрацию, протестуя против того, что арестованных активистов относят к террористам. Демонстранты скандировали лозунги "Франция - убийца!", "Долой Францию!", "Конец насилию!", "Конец репрессиям!" и требовали политического решения проблемы Корсики.

Участники демонстрации в Бастии, начавшейся перед Дворцом правосудия, прошли через центр города к зданию префектуры, продолжая выкрикивать свои требования. Когда они подошли к префектуре Верхняя Корсика, произошло столкновение между полицией и демонстрантами. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, а в ответ протестующие забросали полицию коктейлями Молотова.

Демонстрация была организована по призыву группы Patriotti и партий Associu Sulidarita и Nazione, выступающих за независимость Корсики.