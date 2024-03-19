Демаркация границы Армении с Азербайджаном переходит в активную стадию

Процесс демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном входит в активную фазу. Эту информацию озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ.

"Что означает демаркация и демаркация вообще и конкретно в случае с Республикой Армения? Это значит пойти и найти место, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается и где заканчивается", - отметил премьер во время посещения Тавушской области, граничащей с Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул, что в результате указанных действий специальные комиссии должны будут "решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей".

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