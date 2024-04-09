COP29: Азербайджан переходит от ископаемого топлива к зеленой энергетике

На протяжении всей истории человечество сталкивалось с различными экологическими проблемами, влияющими на его образ жизни. В настоящее время потепление нашей планеты является главной проблемой, над которой все сосредоточены. Специалисты по этому вопросу нагнетают ажиотаж и подчеркивают необходимость принятия срочных мер. Кроме того, указанная экологическая задача открывает перед нами новые горизонты в области чистой и неисчерпаемой энергии.

Азербайджан является одной из тех стран, которые проявляют инициативу в этом вопросе. В стране имеется подробная дорожная карта по переходу от ископаемого топлива к зеленой энергетике. Кроме того, в Баку пройдет COP29. Эту тему в интервью китайскому телевидению 28 марта также затронул заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он напомнил, что Азербайджан является одной из стран, где зародилась нефтяная промышленность, и подчеркнул, что, несмотря на нефтяную историю страны, Баку полон решимости перейти на зеленую энергетику, и COP29 продемонстрирует решимость и готовность страны.

Как передает Day.Az, в комментарии Azernews по этому поводу британский журналист и эксперт по энергетическим вопросам Нил Уотсон отметил, что за последнее десятилетие экологические проблемы стали преобладающей темой, волнующей мир. Он заявил, что глобальное потепление - это реальность, которая затрагивает все человечество и не знает границ.

"Его последствия огромны, и если не принять никаких мер, мир изменится безвозвратно. В настоящее время экологические вопросы привлекают большое количество инвестиций и являются центром внимания всех инноваций. Цель состоит в том, чтобы к 2050 году повышение температуры было ограничено 1,5 градусами Цельсия, а чистые нулевые выбросы были достигнуты. Это требует сотрудничества между правительствами, населением и промышленностью в мировом масштабе", - сказал он.

Касаясь инициативы Азербайджана в этом вопросе, эксперт отметил, что это может пойти только на пользу имиджу Азербайджана, который в основном известен как страна-производитель углеводородов, а бывший Черный город когда-то назывался самым загрязненным местом на земле. Должны быть реализованы серьезные и комплексные меры.

"Это также примечательно в нынешнем сценарии после Карабахской войны, поскольку Армения поддержала проведение COP в Азербайджане и потому что восстановленные освобожденные территории станут зелеными "умными" городами. Будут присутствовать мировые средства массовой информации, и это бесценная возможность представить миру стабильный и единый Азербайджан, каким позитивным он является на самом деле. Надеюсь, это также повысит международное понимание законной позиции Азербайджана по Карабаху", - сказал Нил Уотсон.

Что касается возможных последствий перехода от ископаемого топлива к зеленой энергетике для страны, он подчеркнул, что, очевидно, ничего не меняется в одночасье. По его словам, нефть и газ будут важны в ближайшие десятилетия, но примечателен тот факт, что новейшим трубопроводом является Южный газовый коридор, поскольку газ часто признается переходным топливом между нефтью и зелеными альтернативами.

"Азербайджан также наделен достаточным количеством возобновляемой энергии во всех формах - ветровой, волновой и солнечной - и, следовательно, должен быть центром инноваций в области производства, хранения и передачи зеленой энергии. Однако сейчас еще более важно, чтобы Азербайджан диверсифицировал свою экономику, чтобы постепенное сокращение использования ископаемого топлива оказывало меньшее влияние на экономику, особенно в сферах информационных технологий, туризма и сельского хозяйства", - добавил британский журналист.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!