Радикальный армянский политикан пугает народ

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские политики вновь разгоняют панику в Армении, заверяя, что "нападение" Азербайджана готово и в этот раз оно приведет к решению "глобальных задач". С таким интересным и одновременно глупым заявлением выступил армянский депутат-дашнак Армен Рустамян в беседе с армянскими журналистами.

Конечно, он не стал вдаваться в подробности того, что называет "глобальными целями". Как и не объяснил, где и когда ждать нападения. Впрочем, он ни один такой. И до него ни один армянский или симпатизирующий армянам западный политик не делал прогнозы о том, когда и где будет "нападение". Ведь прекрасно знали, что ничего подобного не планируется.

Но дашнак Рустамян пошел дальше. Он умудрился подключить к нападению и Турцию, объяснив это тем, что напряжение поможет Баку и Анкаре "получить приемлемые для них результаты". Неужели он не понимает, что если бы у кого-либо было желание воевать, что не велись бы переговоры долгие годы? Или он не может понять того, что если бы Азербайджан хотел воевать с армянами, то не было бы перемирия в 2020 году?

Да и зачем Азербайджану война? Чужое Баку не хочет, только свое. Что и получит. Азербайджан, в отличии от Армении, всегда отличался последовательностью своей внешней политики. С трибун различных международных платформ Азербайджан всегда говорил о том, что необходимо соблюдать международное право. В то время как Армения всегда пыталась затянуть процесс, ссылалась на непонятные и нелогичные подходы.

Интересно еще то, что армянский радикал не стал объяснять причины, по которым он расписал такую мрачную для Армении картину. Но мы поможем и объясним, почему радикальные армянские "политики" распространяют панику среди населения. Дело в том, что распространяя панику, они сеят недоверие к действующим властям. Расчет, конечно, делается на то, что это рано или поздно позволит им получить хоть какую-нибудь власть в стране.

Также важно учитывать то, что такой печальный сценарий расписывает именно радикальный дашнак. И сложно будет представить себе ситуацию, в которой он не стал бы говорить о том, что Баку и Анкара задумывают что-то плохое. Радикальные дашнаки построили свое самосознание и идентичность на ненависти к Азербайджану и Турции, что и определяет их политические взгляды и публичные оценки.

Вот только этот подход не позволяет трезво оценивать ситуацию и видеть влияние своих взглядов на будущее. Радикальные армяне, конечно, могут продолжать говорить о "планах нападения" и расписывать свои геополитические сценарии. Только вот как долго им будут верить? Рано или поздно в Армении поймут, что эти люди являются простыми популистами, играющими на страхе людей потерять безопасность.

Судя по всему, так и будут в Армении ждать "нападения".