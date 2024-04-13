Москва уверена в невозможности Запада исполнить главное желание Армении - гарантию безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, таким мнением поделился политолог Аргишти Кивирян, комментируя стычки между Москвой и Ереваном.

По его словам, заметно, что Россия воздержалась от принятия ряда возможных мер, таких как отметка оскорбительных высказываний армянских чиновников или введение санкций. Кивирян считает, что это обусловлено уверенностью Москвы в том, что Армения не сможет обеспечить себе нужные гарантии безопасности и, в конечном счете, будет вынуждена вернуться к Москве c опущенной головой, испытывая позор.

Руководство Армении старается поддерживать фасад благополучия, так как осознает, что признание сложной реальности лишило бы их возможности торговаться с Москвой. Однако, как отмечает Кивирян, Москва, скорее всего, будет относиться к Еревану с недоверием.

В целом, это свидетельствует о том, что Западу нечего предложить Армении, ведь усилия в сборе средств для помощи Украине говорят о том, что армянский вопрос не столь важен для них. Таким образом Армении предложены только пустые обещания, а не реальная поддержка.

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