Как ирано-израильский конфликт повлияет на Южный Кавказ?

В мире происходят довольно опасные процессы. Ирано-израильский конфликт, который произошел на днях, является пиком этих событий.

Об этом сказал ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли, сообщает в понедельник Day.Az.

С.Керимли также коснулся влияния происходящих в мире событий на Южный Кавказ.

"Азербайджан всегда открыто заявлял о своей приверженности миру. Мы хотим, чтобы страны региона жили в добрососедских отношениях друг с другом. Но некоторые хотят, чтобы ситуация в регионе оставалась напряженной. Эти силы любой ценой пытаются создать новый очаг конфликта на Южном Кавказе", - сказал С.Керимли.

Представляем вниманию читателей это интервью в видеоформате.

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