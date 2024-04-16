Бывший ПОП Марукян вступил на тропу войны с армянскими властями

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян вступил на тропу войны с нынешними властями в Ереване. На этот раз Марукян обрушился с критикой на заявление депутата от правящей партии "Гражданского договора" Андраника Кочаряна о необходимости поименно уточнить жертв т.н. "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.

Чем же закончатся словесные дуэли между бывшим ПОПом и армянскими властями, покажет время. Но кажется, что в ближайшее время Марукяну придется сменить свой дорогой костюмчик, купленный за границей на средства богатых спонсоров из диаспоры, и отправиться в места не столь отдаленные. Благо после распада СССР все места заключения находятся недалеко от Еревана. И уже оттуда Марукян будет вещать на весь мир благим матом о том, как нарушаются права человека.

А найти правонарушения у этого новоявленного ПОПа Гапона армянской политики несложно, достаточно лишь проанализировать все его выступления, чтобы выявить в них многочисленные призывы к свержению Никола Воваевича и к новой войне с Азербайджаном за чужие территории.