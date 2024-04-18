Член Сената Новой Каледонии о важности борьбы с колониализмом

Мы должны бороться с колониализмом.

Об этом сказал член Сената Новой Каледонии Морис Вимиан на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", сообщает в четверг Day.Az.

"Азербайджан протянул нам руку помощи. Мы благодарим Азербайджан", - сказал он.

Морис Вимиан отметил, что сегодня с Францией ведутся различные переговоры.

"Она вмешивается в деятельность наших институтов. Франция продолжает проводить такую политику, что даже сегодня канакский народ очень мало представлен на административных должностях. Франция продолжит политику, проводимую в прошлом, она будет препятствовать нам, но и мы продолжим нашу борьбу", - сказал он.

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