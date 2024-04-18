https://news.day.az/politics/1653105.html Франция проводит политику ассимиляции - Жан Ив Поэди
Франция проводит политику ассимиляции - Жан Ив Поэди
Франция проводит политику ассимиляции.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сотрудник секретариата Сената Новой Каледонии, историк Жан Ив Поэди на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
Он отметил, что колонизированным народам очень сложно сохранить свою национальную идентичность.
"Франция, естественно, этому препятствует. Наша главная цель - сохранить нашу культуру, мы уделяем особое внимание образованию детей и молодежи", - добавил Жан Ив Поэди.
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