Армяне спекулируют на выходе миротворцев из Карабаха

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропаганда как всегда распространяет ложь и дезинформацию. Никак не могут смириться соседи с тем, что вчистую проиграли как на поле боя в 2020 и 2023 году, так и в информационном пространстве. На этот раз поводом для спекуляций стали видеокадры вывода военной техники российских миротворцев из Карабаха.

В армянских телеграм-каналах утверждается, что под видом российской техники якобы вывозится техника некой мифической "армии обороны арцаха", которая перекрашена и вывозится в Украину. То что это наглая ложь любой военный эксперт может убедиться с первого взгляда. Поскольку эти российские БТР окрашены не кустарным способом, а заводским. Кроме того, данная модель техники не была на вооружении частей армянской армии, которые незаконно находились в Карабахе.

Так что, армянские дезинформаторы сели в лужу. Впрочем, как и всегда. Главная идея этой дешевой утки очевидна - попытаться настроить западные страны против Азербайджана и добиться введения санкцией под соусом военной помощи России, которая воюет с Украиной. Однако фокус не удался. Что ж, ждем очередных умопомрачительных историй от армянских пропагандистов.