Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом министр сказал на служебном совещании 20 апреля в штабе Сухопутных войск.

Закир Гасанов дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана российского миротворческого контингента, который в настоящее время покидает территорию страны.

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