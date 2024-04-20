https://news.day.az/politics/1653620.html Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам
Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом министр сказал на служебном совещании 20 апреля в штабе Сухопутных войск.
Закир Гасанов дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана российского миротворческого контингента, который в настоящее время покидает территорию страны.
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