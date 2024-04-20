Последние события в регионе Южного Кавказа говорят о провале попыток ЕС и США вмешаться в процессы

Без единого выстрела было обеспечено возвращение под контроль Азербайджана ранее оккупированных Арменией четырех сел Газахского района. Президент Ильхам Алиев в 2020 году поднял вопрос о возвращении наших приграничных сел, и в этом направлении постоянно велась интенсивная работа. Сегодня мы видим логическое завершение этого процесса.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился очередного исторического успеха, передает Day.Az.

"Возвращение под контроль Азербайджана четырех сел Газахского района, ранее оккупированных Арменией, было обеспечено также без единого выстрела, как и в 2020 году освобождены от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы", - отметил депутат.

По его словам, это также очередное выражение решительности Президента Ильхама Алиева в достижении поставленных целей.

"Как известно, Президент Ильхам Алиев в 2020 году поднял вопрос о возвращении наших приграничных сел, и в этом направлении постоянно велась интенсивная работа. Сегодня мы видим логическое завершение вышеупомянутого процесса. Тем самым Армения, ее зарубежные покровители, да и мировое сообщество в целом стали свидетелями еще одного яркого примера решительности Президента Ильхама Алиева в достижении поставленных целей",- подчеркнул депутат.

По его словам, тот факт, что первый шаг в процессе делимитации начался именно с Газахского направления, также является результатом настойчивости и решимости Азербайджана.

"Это также провал попытки западных кругов, которые хотят превратить Южный Кавказ в новый очаг войны, в том числе ЕС и США, вмешаться в процесс. Несмотря на то, что они пытались вмешаться в процесс, решимость Азербайджана сказала свое слово. В результате Азербайджан и Армения смогли найти общий язык и сами решили этот вопрос. Это в очередной раз подтвердило тот факт, что чем дальше Запад от азербайджано-армянского процесса, тем быстрее на Южном Кавказе воцарятся мир и процветание", - добавил он.

Политический комментатор Эльчин Мирзабейли сказал Trend, что уже сделан первый важный шаг в процессе делимитации, принципиальная позиция официального Баку в отношении решения всех вопросов между Азербайджаном и Арменией без вмешательства внешних сил превалирует, принимается и становится реальностью.

"Как соглашения, достигнутые в результате прямых контактов между Азербайджаном и Арменией в конце 2023 года, так и процесс делимитации, начавшийся с прекращения оккупации четырех сел Газахского района, доказывают, насколько правильной и безальтернативной является точка зрения нашей страны на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе. Как известно, Азербайджан настаивал на том, чтобы процесс делимитации начался именно с Газахского района, без участия внешних сил, только с участием полномочных представителей двух стран, но Европейский союз, США и ряд других западных государств пытались создать напряженность и искусственный ажиотаж вокруг этого процесса, вынести на международную повестку дня то, что Азербайджан якобы "готовится к войне", а Армения "нуждается в обороне". Целью было заложить основу для вооружения Армении таким провокационным поведением, стимулировать реваншистские тенденции в этой стране, втянуть регион в долгосрочные конфликты и взять под контроль этот важный геостратегический регион", - сказал он.

Мирзабейли отметил, что Азербайджан умело смог предотвратить этот процесс своей объективной, принципиальной позицией. "В результате Азербайджан и Армения смогли найти общий язык, добиться результатов путем прямых контактов. Этот результат, в первую очередь, еще раз доказал, что Азербайджан, несмотря на все проводимые тотальные кампании против него, является авангардной силой мирного процесса, способствует устойчивому спокойствию в регионе. Таким образом, справедливость в очередной раз была восстановлена без единого выстрела, был сделан серьезный шаг к формированию доверительной среды, для продвижения процесса делимитации в ускоренном темпе", - сказал он.

Также он подчеркнул, что российские миротворцы покинули территории Азербайджана досрочно, и это очередная победа азербайджанского государства, Президента Ильхама Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!