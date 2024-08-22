Подготовка выборов в Милли Меджлис завершена на высоком уровне

Были предприняты все необходимые шаги для подготовки и проведения выборов в Милли Меджлис (парламент) на высоком уровне, созданы все условия и широкие возможности для участников выборов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что большое количество местных и международных наблюдателей, представителей СМИ и различных институтов участвуют в избирательной кампании свободно, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями.

"Особенно широкое участие в наблюдении демонстрируют политические партии и институты гражданского общества, действующие в стране", - добавил он.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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