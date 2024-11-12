COP29 - крайне важный саммит, нам нужно еще многое обсудить

COP29 - очень важный саммит. Нам нужно поговорить друг с другом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend об этом журналистам на полях COP29 в Баку сказал Президент Сербии Александр Вучич.

"Азербайджан становится все более и более важным. Я говорю не об одном коридоре, я говорю о железнодорожных и газовых коридорах. Средний коридор также имеет для нас первостепенное значение. Мы начали переговорный процесс по строительству большой газовой электростанции в Сербии, в котором обе страны станут заинтересованными сторонами", - сказал он.

Далее Президент Сербии отметил, что он был поражен прогрессом, который он недавно увидел здесь, в Азербайджане.

"Я был здесь два года назад, если не ошибаюсь. Это потрясающе. Я снимаю шляпу перед тем, что вы делаете в этой стране. Мы хотели бы и дальше сотрудничать с Азербайджаном и найти больше общих знаменателей для нашей совместной работы, и мы это сделаем", - добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.