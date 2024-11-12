Джейхун Байрамов выступил в рамках COP29 на тему климатического финансирования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил в ходе "круглого стола" высокого уровня на тему "Климатическое финансирование", организованного в рамках Саммита мировых лидеров на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в обсуждениях также приняли участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммед Шахбаз Шариф, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и другие высокопоставленные лица, представители международных финансовых институтов, инвесторы и финансовые специалисты.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о приоритетах председательства Азербайджана в COP29, в частности, о деятельности председательства в направлении трансформации повестки дня в области климатических финансов. Было отмечено, что устранение негативных последствий изменения климата требует многосторонних решений и инклюзивного процесса. В этой связи было упомянуто о природных бедствиях, произошедших в Пакистане в 2022 году, а также недавно в странах Карибского бассейна, Индии, Бангладеш, Нигерии, Чаде и Испании. Было доведено до сведения, что факты наводнений, происходящих в этих регионах, требуют поиска соответствующих решений. Подчеркнута важность исторического соглашения о создании Фонда реагирования на убытки и потери, достигнутого в Шарм-эль-Шейхе и относящегося к периоду председательства Пакистана в G-77, направленного на устранение последствий таких катастроф, связанных с изменением климата.

Было отмечено, что председательство Азербайджана в COP29 направлено на повышение амбиций и активности в борьбе с изменением климата, которое увеличивает риски стихийных бедствий, угрожает жизни людей и глобальной экономической стабильности. В этой связи было отмечено, что создание прозрачных и доступных механизмов, отвечающих потребностям развивающихся стран, путем устранения существующего разрыва в сфере климатического финансирования так же важно, как и привлечение финансовых ресурсов. Подчеркнуто, что COP29, проводимая в Баку под девизом "Солидарность во имя зеленого мира", является важной возможностью с точки зрения трансформации повестки климатического финансирования, выражена уверенность в успехе COP29 в этом направлении.