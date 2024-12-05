Азербайджан и Словения обсудили потенциал сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со словенской коллегой Таней Файон.

Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети, сообщает Day.Az.

Был доведен до внимания существующий потенциал сотрудничества в сферах экономики, торговли и энергетики, подчеркнута необходимость продолжения политического диалога с целью повышения существующих связей на более высокий уровень для использования имеющихся возможностей сотрудничества.

Министр иностранных дел Словении также была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе.

Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).