«Новое 1 марта 2008 года»: Армения в ожидании очередной кровавой ночи

Нынешние события в Армении все больше напоминают те, что имели место в этой стране после президентских выборов в РА 2008 года. Тогда массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна. В итоге в ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

Сколь кровавым будет итог нынешнего внутриполитического противостояния в Армении, сказать сложно. Но первая кровь уже пролита. Еще сегодняшним утром на улице Гераци произошло столкновение с участием студентов и неизвестных граждан на машине Mercedes G. Группа численностью в 4-5 человек вышла из машины и начала избивать митингующих студентов. Нанеся несколько ударов, они вернулись в машину и направив ее на студентов, прорвали живую стену.

И хотя полиция находилась на месте инцидента, она никоим образом не вмешалась в происходящее. Допускаю, что это связано с тем, что армянская полиция поняла - "неизвестные" были обычными карателями, которые используются правящим в РА криминально-олигархическим кланом для сведения счетов со всеми инакомыслящими или желающими перемен в стране. Ровно также подавляя народный гнев в 2008 году, действовали боевые бригады армянских криминальных авторитетов и олигархов. Они применяли оружие, они топили свой собственный народ в крови ради первого президентского срока Сержа Саргсяна. Сейчас они готовы сделать ровно тоже самое ради того, чтобы он сел в кресло премьер-министра, откуда после изменений в Конституции РА можно править страной.

О том, что правящий в РА режим готов на все ради реализации своих планов, свидетельствует и факт избиения лидера протестов в Ереване - депутата парламента РА Никола Пашиняна. Это - очевидный переход "красной черты". И я уверен, что в мире обязательно дадут правовую оценку беспределу, устроенному армянской властью. Тем более, что кровопролитие может быть куда более обильным и жестоким.

Дело в том, что Серж Саргсян не желает слышать голос своего народа. И тут уместно напомнить о том, что совсем недавно были обнародованы результаты опроса армянского представительства Gallup International. Согласно им, деятельность президента в РА, а речь шла о Серже Саргсяне, одобряют 29,6% опрошенных, 60,3% респондентов ее не одобряют.

Кроме того, большинство респондентов (70,9%) заявили о недоверии властям (из них 23,4% - "больше не доверяют, чем доверяют", еще 47,5% - "абсолютно не доверяют"). То есть, по факту мы имели доказательство того, что на момент ухода с должности главы государства Серж Саргсян стал нелегитимным. Его открыто призывали уйти, не доводить дело до глубочайшего внутриполитического кризиса, до противостояния и, возможно, до гражданской войны.

Но Серж Саргсян пошел ва-банк. Фракции Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюнв в понедельник, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру третьего президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля в 12:00 на созываемом силой закона специальном заседании НС РА.

И тут перед властью РА и ее противниками стоит одна задача - пережить эту ночь. Какой она будет? Однозначно неспокойной. Вполне может быть, что этой ночью произойдет ровно тоже самое, что произошло в ночь на 1 марта 2008 года. Тогда полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время ещё спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь.

Левон Тер-Петросян тогда был посажен под фактический домашний арест. Но на том, напомню, в 2008 году, события не закончились. Ближе к полудню протестующие стали собираться у посольства Франции в центре Еревана. К концу дня число протестующих и полицейских существенно выросло. Правоохранительные силы были вытеснены из района к 4 часам вечера, так как они не могли больше противостоять растущему числу демонстрантов.

Активисты переворачивали троллейбусы и автобусы для установки заграждений. Вечером вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами, которые забаррикадировались на площади Мясникяна. Примерно в 10 вечера тогдашний президент РА Роберт Кочарян с одобрения парламента РА ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запрещающее проведение демонстраций и серьезно ограничивающее деятельность СМИ.

Вполне возможно, что так произойдет и на сей раз. Правда, тут нужно учесть и то, что Серж Саргсян умудрился настроить против себя слишком многих, включая армянскую диаспору и даже некоторых олигархов. В конфликте с ним находится и Роберт Кочарян. В итоге, армянские СМИ пишут о том, что уже о парализована система власти, она уже лишена способности принимать решения.

"Вопрос не в том, что у правительства нет инструментария для решения локальной ситуации в форс-мажорных обстоятельствах. Проблема в том, что на фоне формального отсутствия Сержа Саргсяна никто не хочет брать на себя ответственность за принятие решения", - пишет Первый Информационный. В этих условиях мы можем констатировать, что у Сержа Саргсяна есть только один выход из этой ситуации - кровавое и жестокое подавление протеста в центре Еревана. Он на это пойдет с легкостью. Не впервой же, да и ставка для него больше, чем жизнь.

Акпер Гасанов