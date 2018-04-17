В Баку пройдет конференция министров молодежи и спорта стран ОИС
17 апреля 2018 17:42 170
В Баку 18 апреля пройдет четвертая конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В двухдневном мероприятии ожидается участие порядка 40 делегаций, представляющих страны ОИС, министров молодежи и спорта, председателей государственных агентств и комитетов, а также ведущих международных организаций.
Четвертая конференция министров молодежи и спорта проводится министерством молодежи и спорта Азербайджана при совместной организации ОИС, Молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (Молодежный форум ОИС) и Федерации спорта и исламской солидарности (Федерация спорта ОИС).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!