https://news.day.az/popularblog/1602334.html 49-летняя Кейт Мосс привлекла внимание фотографов
49-летняя Кейт Мосс привлекла внимание фотографов
Британская актриса и супермодель Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Как передает Day.Az, cоответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.
49-летняя знаменитость была замечена на второй ежегодной церемонии вручения премии Albie Awards в Нью-Йорке. На мероприятие манекенщица пришла в прозрачном шифоновом платье люксового бренда Piferi, оформленном воротником и рюшами.
Звезда дополнила образ туфлями на массивной подошве золотистого цвета, клатчем с сияющими стразами и серебряными браслетами.
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