49-летняя Кейт Мосс привлекла внимание фотографов

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Как передает Day.Az, cоответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость была замечена на второй ежегодной церемонии вручения премии Albie Awards в Нью-Йорке. На мероприятие манекенщица пришла в прозрачном шифоновом платье люксового бренда Piferi, оформленном воротником и рюшами.

Звезда дополнила образ туфлями на массивной подошве золотистого цвета, клатчем с сияющими стразами и серебряными браслетами.