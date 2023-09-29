Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой

Певец Энрике Иглесиас показал подросших детей от российской теннисистки Анны Курниковой. Он опубликовал в соцсетях редкие кадры с сыном и дочерями, где танцевал на пирсе под свою новую песню.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подписчики артиста эмоционально отреагировали на его пост и оставили много комментариев: "Они так выросли, боже мой", "Какие чудесные детки", "Наконец-то мы видим этих прекрасных ангелов", "Такие милые, скучала по ним", "Как же быстро они растут", "О боже, вы только посмотрите на них", "Ваши звездочки подросли", "Как же я рада видеть ваших детей", "Такие взрослые ангелочки".

Пара вместе с 2001 года, они познакомились во время съемок клипа на песню "Escape", однако официально свои отношения не регистрировали больше 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку - Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение, спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша.

В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.