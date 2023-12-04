Загадочная болезнь превратила пятерых членов семьи в «инопланетян»

Неизвестная болезнь, делающая человека похожим на "инопланетянина", поразила пятерых из 12 членов семьи в Доминиканской республике. Их историю рассказывает Daily Star.

Загадочное заболевание развилось у жителей деревни в провинции Сан-Хуан. У Исайаса, Грасиозы, Пресьозы, Антонио и Мигелины Баутиста с детства наблюдается странное отклонение, влияющее на форму черепа. У них образовались огромные наросты на лбу, скулах и между глаз. "В какой-то момент мы даже начали в это верить [что являемся пришельцами]. Нам постоянно говорили, что мы точно, как те инопланетяне. Но потом нашлись добрые люди, которые сказали: "нет, вы такие же, как мы"", - рассказал Исайас.

Помимо деформации лиц, доминиканцы страдают от мигрени и боли во всем теле, а также испытывают проблемы с дыханием из-за измененной формы носа. Некоторые врачи предполагают, что Баутиста больны леонитазом - редчайшим заболеванием, при котором у пациентов аномально разрастаются кости, превращая их лица в подобие львиных морд. Всего в мире известно не более 40 случаев этой болезни. Однако эксперты не уверены, что семейство из Доминиканы страдает именно леонитазом.

Баутиста рассказали, что из-за внешнего вида являются изгоями в обществе и не могут найти работу. Сейчас они пытаются собрать деньги, чтобы оплатить услуги диагностов и точно узнать, чем больны.