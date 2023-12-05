Блогерша показала модные способы носить юбку зимой

Блогерша с никнеймом ruitylolo показала модные способы носить юбку зимой и не замерзнуть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий ролик появился в TikTok.

Так, инфлюэнсерша посоветовала примерить наряд, состоящий из черной атласной юбки и кроссовок. "Я сочетаю это с объемным свитером и кожаной курткой, создавая непринужденный образ", - пояснила она.

Помимо этого, юзерша надела упомянутый предмет гардероба с обувью на каблуках, облегающим боди и пиджаком. "Можно сочетать юбку с пиджаком любого яркого цвета. Такой наряд отлично подойдет для свидания", - заявила Лидия.

В заключение блогерша предложила примерить юбку с массивными ботинками кремового цвета, куртку или пальто светлого оттенка и шарф. Кроме того, она обратила внимание на поясную сумку. "В таком праздничном виде я бы посетила рождественскую ярмарку", - подытожила пользовательница сети.

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