Модель приняла ванну из сырых яиц

Модель Ханна Джеймс из Манчестера, Англия, приняла ванну из сырых яиц и нарвалась на критику в сети. На ее посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

26-летняя манекенщица, которая в настоящий момент живет в Испании, опубликовала видео, на котором показала процесс создания косметической смеси. Для этого она использовала яйца, отделив перед этим желтки от белков, мед и шампунь. По ее словам, пузырьки от образовавшейся пены в ванне держатся намного дольше. "Мне нравится делать ванну из сырых яиц, потому что пена получается превосходная. Кроме того, она сделана из натуральных ингредиентов, а не из агрессивных химикатов!" - заявила девушка.

Однако комментаторы неоднозначно отнеслись к подобному рецепту. "Тебя не смущает, что яйцо может просто свариться в горячей воде?", "Отвратительно и странно", "Фу, сырые яйца", "Лучше купить обычную пену. Зачем так мучиться?" - высказывались они.