Блогер Кьяра Ферраньи оштрафована на $1,2 миллиона

Звезда соцсетей модный инфлюенсер Кьяра Ферраньи оштрафована на $1,2 миллиона за ложные заявления о благотворительности. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Совместно с брендом Balocco Кьяра Ферраньи создала серию рождественских куличей, часть денег с продажи которых будет перечислена в детский благотворительный фонд. Антимонопольная служба провела проверку и выяснилось, что никакие взносы от Кьяры Ферраньи не поступали. По итогу они постановили, что блогер вводит потребителей в заблуждение. Также им стали известно, что Ферраньи получила более $1 миллиона на смену брендинга и рекламу.

По итогу ее обязали выплатить штраф в размере $1,2 миллиона. Однако модель заявила, что считает наказание несправедливым и пообещала его оспорить.

Кьяра Ферраньи - итальянский модный блогер, модель и дизайнер одежды, она сотрудничает с модными и косметическими брендами с помощью своего блога "The Blonde Salad". В сентябре 2017 года Ферраньи заняла первое место в списке Forbes "Top Fashion Influencers". В конце 2016 года блогер начала встречаться с итальянским рэпером и продюсером Федерико Лючия. Они живут на два дома в Милане и Лос-Анджелесе.

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