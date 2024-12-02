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13-летняя дочь Киркорова столкнулась с травлей в соцсетях

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория призналась в Telegram-канале, что столкнулась с травлей в социальных сетях. Как передает Day.Az, Киркорова рассказала, что ее называют толстой и некрасивой. "Обидно как-то", - поделилась девочка. Дочь артиста активно ведет социальные сети. Она публикует юмористические ролики в TikTok.