Сын Уилла Смита появился на модном показе в нестандартном образе

26-летний сын голливудского актера Уилла Смита, Джейден, который известен своим особым чувством стиля, снова отличился модным выходом. Он посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже, а также вечеринку после него, выбрав для выхода в свет очень спорный ансамбль.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Молодой человек расхаживал в твидовом блейзере с рукавами-фонариками и затянутой талией. Его верх очень напоминал пальто за $7900 из весенней женской коллекции Louis Vuitton 2025 года, которая доступна в черном и лаймово-зеленом оттенках.

Наряд Смита также состоял из мешковатых джинсов, черных ботинок на каблуке, многослойных ожерелий и сумки-баула от Louis Vuitton за $22 500.

В сети образ сравнивали с одеждой английского дворянина и скандально известной "пышной рубашкой" из сериала "Сайнфелд".

"Это пышная рубашка из сериала "Сайнфелд"", "Больше похоже на костюм английского дворянина 15 века", "Во что носили дворяне в 17 и 18 веках по сравнению с тем, что носил Джейден Смит на днях. Давайте закончим диссертации, обсуждения и фальшивое возмущение к полудню", "Это немного напоминает мне те дублеты, которые носили мужчины раньше, только более уродливые и женственные", "Мода или безумие", "Ничего нового. Просто еще один богатый знаменитый ребенок со слишком большими деньгами и сомнительными предпочтениями в моде", - шутят в комментариях.