В США обнаружили «рожденного в 2154 году» мужчину, требующего соцпособие

Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнаружил в списке претендентов на социальные пособия мужчину, якобы родившегося в 2154 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении уточняется, что американец потребовал предоставить ему пособие по безработице в размере $41 тыс.

Также сотрудники департамента, который возглавляет бизнесмен Илон Маск, выявили среди заявителей около 9,7 тыс. людей "из относительно недалекого будущего". Речь идет о гражданах, которые якобы появились на свет в 2040 году или позже. По данным DOGE, общая сумма их прошений достигла $69 млн.

Из публикации следует, что еще $59 млн от государства требуют американцы старше 115 лет. Эту информацию в своем аккаунте на платформе X прокомментировал сам Маск.

"Самому старому из ныне живущих американцев - 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже не существует", - написал предприниматель.