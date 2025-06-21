Популярный комик узнал о раке прямой кишки из шутки врача

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс в одном из выпусков вечернего ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" (Jimmy Kimmel Live) рассказал о том, что его врач пошутил во время объявления диагноза "рак прямой кишки".

Как передает Day.Az, запись выпуска доступна на YouTube-канале.

На шоу Росс вспомнил момент, когда он узнал о своем диагнозе, и отметил, что его врач сопроводил новость об этом достаточно жестокой шуткой. "И мой онколог говорит мне: "Плохая новость - тебе предстоит шесть месяцев химиотерапии. Хорошая - ты и так давно уже потерял волосы"", - вспомнил комик.

Росс объяснил, что диагноз ему поставили после первой колоноскопии, которую он сделал по наставлению друга, хотя до этого он не испытывал никаких симптомов. "Ты всегда думаешь, что с тобой этого никогда не случится, а в итоге именно это со мной и случилось", - добавил комик.