Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу

41-летняя британская телеведущая Мишель Экерли, находящаяся на восьмом месяце беременности, попала в больницу после съемок программы Morning Live ("Утреннее шоу") на канале BBC One.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Экерли появилась в шоу 8 сентября, после чего ее сразу увезли на скорой. Беременная ведущая пожаловалась врачам на боль в ухе - у нее диагностировали лабиринтит.

Экерли сообщила, что после госпитализации решила уйти в декретный отпуск. "Я вернусь на BBC Morning Live в следующем году и буду с прибавлением", - сказала она.