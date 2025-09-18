https://news.day.az/popularblog/1781393.html Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу 41-летняя британская телеведущая Мишель Экерли, находящаяся на восьмом месяце беременности, попала в больницу после съемок программы Morning Live ("Утреннее шоу") на канале BBC One. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun. Отмечается, что Экерли появилась в шоу 8 сентября, после чего ее сразу увезли на скорой.
Отмечается, что Экерли появилась в шоу 8 сентября, после чего ее сразу увезли на скорой. Беременная ведущая пожаловалась врачам на боль в ухе - у нее диагностировали лабиринтит.
Экерли сообщила, что после госпитализации решила уйти в декретный отпуск. "Я вернусь на BBC Morning Live в следующем году и буду с прибавлением", - сказала она.
