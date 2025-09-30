Мужчина полгода держал в куртке выигрышный лотерейный билет

Житель немецкого Гессена нашел выигрышный лотерейный билет, который полгода пролежал в его куртке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Le Figaro.

После проведения лотереи победитель все никак не объявлялся. Организаторы полгода пытались установить личность таинственного победителя, разместив объявления в точках продаж.

Победитель вышел на связь после того, как случайно обнаружил старый лотерейный билет, который полгода лежал в его куртке. Мужчина выиграл более 15 млн евро.