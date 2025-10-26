Британка перенесла инсульт и начала говорить с тайским акцентом, пишет Mirror.

Инцидент произошел, когда 29-летняя Кэти Уоррен отдыхала в Фетхие и собиралась отметить день рождения. По дороге на ужин она внезапно почувствовала сильное головокружение и потеряла способность двигаться. Подруга вызвала помощь, и женщину срочно доставили в больницу, где обследование показало у нее инсульт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проснувшись после госпитализации, Уоррен была ошеломлена - ее левая сторона тела оказалась парализована, а речь изменилась до неузнаваемости. Позднее врачи диагностировали у нее редкое заболевание - синдром иностранного акцента, при котором после инсульта или травмы головного мозга человек начинает говорить с акцентом, напоминающим иностранный.

"Раньше у меня был британский акцент, но когда я проснулась, мой голос звучал по-другому. Врачи считают, что это может быть связано с тем, что моя мама из Таиланда - теперь мой акцент похож на ее", - рассказала британка.

После месяца в турецкой больнице Кэти разрешили вернуться в Великобританию, где она провела еще два месяца в стационаре и три месяца на реабилитации. Сейчас женщина вновь научилась ходить и прошла курс логопедии, однако ее речь до сих пор звучит "иностранно".

"Я не уверена, что мой голос когда-нибудь станет прежним. Кажется, будто я потеряла часть своей личности", - говорит она.