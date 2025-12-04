https://news.day.az/popularblog/1799658.html Азербайджанская блогерша "прогулялась" с робопсом по городу - ВИДЕО Популярная азербайджанская блогерша Эльмира Намазова прогулялась по городу со своим роботом-собакой, которого она приобрела пару дней назад. Соответствующей публикацией она поделилась в Instagram. Публикацию она сопроводила такой подписью:
Популярная азербайджанская блогерша Эльмира Намазова прогулялась по городу со своим роботом-собакой, которого она приобрела пару дней назад.
Соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.
Публикацию она сопроводила такой подписью:
"Бедный мой робот откуда он мог знать, что за два дня он устроит такой переполох, и я получу такой невиданный хейт - ничего страшного, лишь бы батарея держалась."
