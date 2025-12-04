В каких районах Азербайджана встретить Новый год?

Совсем скоро мир встретит 2026 год. В Азербайджане многие задумываются о том, где провести праздничные дни и насладиться зимней атмосферой.

Как передает Day.Az, блогер konulisleri_ в своем видео на TikTok поделилась подборкой районов и отелей, где Новый год можно встретить среди красивых зимних пейзажей, снега и горных видов.

Представляем вашему вниманию эту публикацию: