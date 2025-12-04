https://news.day.az/popularblog/1799804.html В каких районах Азербайджана встретить Новый год? - ВИДЕО Совсем скоро мир встретит 2026 год. В Азербайджане многие задумываются о том, где провести праздничные дни и насладиться зимней атмосферой. Как передает Day.Az, блогер konulisleri_ в своем видео на TikTok поделилась подборкой районов и отелей, где Новый год можно встретить среди красивых зимних пейзажей, снега и горных видов.
Совсем скоро мир встретит 2026 год. В Азербайджане многие задумываются о том, где провести праздничные дни и насладиться зимней атмосферой.
Как передает Day.Az, блогер konulisleri_ в своем видео на TikTok поделилась подборкой районов и отелей, где Новый год можно встретить среди красивых зимних пейзажей, снега и горных видов.
