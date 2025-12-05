Необычные кадры "окна" в Баку

Азербайджанский блогер Алибаба Мамедов, прогуливаясь по саду Ахундова в Баку, поделился с подписчиками необычными кадрами.

Как передает Day.Az, снимая окружающие жилые постройки, он неожиданно заметил окно, которое сразу привлекло его внимание.

По словам блогера, "окно" оказалось вовсе не настоящим - это было искусно выполненное граффити, изображающее девочку, увлечённо читающую книгу. Рисунок был выполнен в чёрно-белой гамме и настолько реалистично вписывался в фасад, что с первого взгляда его можно было принять за настоящее.

Публикация Мамедова сразу вызвала интерес среди пользователей соцсетей. Комментаторы отметили, что такие художественные элементы придают городскому пространству особую атмосферу и подчеркивают культурный характер района.