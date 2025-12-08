Таиланд глазами блогера Илькина Хасани

Популярный азербайджанский блогер Илькин Хасани в новом видео поделился наблюдениями о дорожном движении в Таиланде.

Как передает Day.Az, прогуливаясь по туристическим улицам, он обратил внимание на необычную для многих стран гармонию и порядок на дорогах.

Хасани подчеркнул, что такая атмосфера создаёт комфорт для пешеходов и водителей, делая городские улицы безопасными и предсказуемыми.