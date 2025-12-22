https://news.day.az/popularblog/1804152.html Айшан Алиева рассказала о семейной традиции просмотра сериалов - ВИДЕО Азербайджанская блогер Айшан Алиева в своём Instagram‑аккаунте поделилась семейной традицией, которую она поддерживает с детьми в ноябре и декабре каждого года, передает Day.Az.
В ноябре семья традиционно смотрела фильмы о Гарри Поттере, а в этом году в декабре решила ввести новшество и пересматреть популярный сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), который считается одним из самых обсуждаемых в мире.
По словам блогера, они заново пересмотрели первый сезон и сейчас завершают пятый, ожидая финальную серию, которая выйдет 31 декабря.
