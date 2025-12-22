Айшан Алиева рассказала о семейной традиции просмотра сериалов

Азербайджанская блогер Айшан Алиева в своём Instagram‑аккаунте поделилась семейной традицией, которую она поддерживает с детьми в ноябре и декабре каждого года, передает Day.Az.

В ноябре семья традиционно смотрела фильмы о Гарри Поттере, а в этом году в декабре решила ввести новшество и пересматреть популярный сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), который считается одним из самых обсуждаемых в мире.

По словам блогера, они заново пересмотрели первый сезон и сейчас завершают пятый, ожидая финальную серию, которая выйдет 31 декабря.