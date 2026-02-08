https://news.day.az/popularblog/1814732.html Айнишан Гулиева повторила тренд с принцессами Disney - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева присоединилась к популярному тренду в социальных сетях. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором девушки сначала заслоняют экраном телефона с изображением принцесс Disney, а затем показывают себя.
Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева присоединилась к популярному тренду в социальных сетях.
На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором девушки сначала заслоняют экраном телефона с изображением принцесс Disney, а затем показывают себя.
Айнишан сняла ролик вместе с подругами и подписала его: "Be the princess of your own world".
