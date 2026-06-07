https://news.day.az/popularblog/1838646.html Картошка по-французски от osman.cho - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Осман Абдуллаев, более известный как osman.cho, показал, как приготовить картошку по-французски. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
Картошка по-французски от osman.cho - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Осман Абдуллаев, более известный как osman.cho, показал, как приготовить картошку по-французски.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
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