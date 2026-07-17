https://news.day.az/popularblog/1848457.html Назрин Наджафова показала свой новый образ - ВИДЕО Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова показала свой новый образ. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым. Недавно у пары родилась дочь.
Назрин Наджафова показала свой новый образ - ВИДЕО
Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова показала свой новый образ.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым. Недавно у пары родилась дочь.
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