https://news.day.az/popularblog/1848457.html

Назрин Наджафова показала свой новый образ - ВИДЕО

Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова показала свой новый образ. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым. Недавно у пары родилась дочь.