Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за «Богемскую рапсодию»
12 января 2019 16:14 201
Возлюбленная солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм "Богемская рапсодия". Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, ей выплатили около £40 млн ($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн ($771,1 млн).
Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.
Подчеркивается, что сама Остин в съемках фильма не участвовала, но одобрила проект.
Ранее сообщалось, что Рами Малек получил "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри.
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