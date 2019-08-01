В минувшее воскресенье в Баку завершился грандиозный фестиваль "Жара".

Как сообщает Day.Az, дизайнер Наз Маер специально для Starhit.ru прокомментировал наиболее удачные наряды, а также модные провалы звезд.

АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА

Платье не только с большой претензией, но и с большим вопросом: а зачем такой сложный крой в области лифа, если он не украшает? Оно хорошо сидит, цвет певице идет, подчеркнута линия талии, но наличие накидки на одно плечо делает это платье, по крайней мере, странным. Наверное, это было бы понятнее, если все платье выглядело как правая сторона, открытым, с красивым вырезом на груди, тем более Альбине есть что показать, а накидка была бы отдельной. Из-за этой ненастоящей накидки певица визуально выглядит в этом наряде меньше ростом.

ОЛЬГА БУЗОВА

Наряд похож на платье для участия в конкурсе бальных танцев

Платье у Ольги красивое, правда, напоминает больше не вечерний наряд, а платье для участия в конкурсе бальных танцев - перья, стразы, бисер. Глядя на телеведущую так и ждешь, что она сейчас исполнит зажигательную румбу, самбу или ча-ча-ча. А может она как раз и надела этот наряд, чтобы что-то подобное исполнить?

ЯНА ЧУРИКОВА

Платье добавляет телеведущей возраст

Платье Яны выглядит так, как будто она гранд-дама времен Российской империи - величаво, претенциозно. Немного, конечно, добавляет возраст - хочется сразу залезть в Википедию, посмотреть, сколько же Чуриковой лет. Потом облегченно вздыхаешь: нет, последнего российского императора она все-таки не застала. Единственная надежда, напоминающая о том, что величавость это что-то наносное, это прогалины в области талии. Зачем они здесь? Видимо, чтобы дать понять, что все не так серьезно, как кажется на первый взгляд.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ

Наряд Кристины скромный, но со вкусом

Кристину всегда отличал прекрасный вкус к одежде, и в этот раз он ее не подвел. Платье по сезону - с одной стороны лето, одно плечо открыто, и это сегодня в тренде, с другой - длинный рукав: на улице прохладно. В целом наряд удачный, подчеркнута линия талии широким поясом, минимум аксессуаров, так как материал и так блестящий. Кристина - обладает хорошей фигурой и достаточным ростом, чтобы позволить себе носить платья на одно плечо свободного кроя и выглядеть в них достойно. Этот лук можно охарактеризовать так: скромненько, но со вкусом.

АНИ ЛОРАК

Платье похоже на свадебное

Певица в этом наряде выглядит как невеста, не хватает букета и фаты. Хотя если так подумать, для невесты наряд более чем скромный. Может, свадьба скромная? Или у жениха с деньгами не очень.

ИРИНА НЕЛЬСОН

Наряд похож на пижаму и халатик

Ирина человек необычный. Увлекается йогой, медитациями, не ест мяса. Данный наряд под стать хозяйке - он действительно не совсем обычный, напоминает халатик и пижамку в вечернем исполнении. А почему бы и нет? Зато оригинально, да и пижамный стиль сегодня в моде.

АНИТА ЦОЙ

Платье певицы смотрится как дань корням

В наряде Аниты Цой витает Восток со всеми вытекающими. Очень аутентично. Возможно, на какой-то другой диве это бы все смотрелось, как домашний вариант китайского халата, но на Аните Цой смотрится как дань корням, традициями, философским системам, конфуцианству и прочим атрибутам региона Юго-Восточной Азии. Опять же журавли, кораблики, дорогая брошь, которая теряется во всем этом великолепии. Зачем это надевать на ковровую дорожку - другой вопрос? Все-таки этот наряд трудно назвать вечерним.

ГЛЮКОЗА

Крупный ромб зрительно расширяет туловище

Наряд Глюкозы хоть и отвечает модным тенденциям, но выглядит совершенно ужасно. Автору этого платья стоило выбрать что-то одно: либо объемные плечи, либо рукава-буффы. Вместе эти детали создают гротескный объем сверху при недостатке объема снизу, что визуально уродует пропорции тела. Ситуацию усугубляет еще и рисунок в крупный ромб, который так же зрительно расширяет туловище.

ВЕРА БРЕЖНЕВА

Наряд певицы сохранил сексуальность и загадку

Лаконичный белый костюм Веры оказался чуть ли не единственным удачным среди всех гостей премии. В нем певица выглядит на все сто, он идеально на ней сидит. Хочется отметить, что несмотря на отсутствие декора в наряде, Брежнева не стала надевать на себя практически никаких аксессуаров, только изящные серьги, которые здорово сочетаются с контрастным носком ее лодочек. Миниатюрный топ-бра прекрасно уравновешивает длинная юбка с разрезом и таком образом в наряде сохраняется и сексуальность, и загадка.

ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК

Наряд певицы сложно назвать полноценным платьем

Исполнительница своим нарядом неприятно удивила. Эту отвратительную тунику, которую сложно даже назвать полноценным платьем, было бы уместней надеть во время похода в магазин за хлебом, но никак не на торжественное мероприятие. Эта вещь не украсит ни одну женщину, поэтому сложно представить, почему Юлия сделала такой выбор. Так же нельзя не заметить очень странную прическу Юлии, в которой есть все: и вьющиеся локоны, и прямые пряди, и косички, и начес, и гафре. Должно быть, парикмахер Юлии очень весело провел с ней время подготовки к премии.

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА

Певица практически голая в мусульманской стране

Образ Ольги Серябкиной - по меньшей мере странный. Разумеется, Ольга придерживается сценического образа и известна своими откровенными сексуальными нарядами, но сейчас нельзя игнорировать тот факт, что девушка практически голая в мусульманской стране. Очень странное бесформенное сетчатое платье в стразах смотрится совершенно нелепо, к тому же оно не доработанное - даже на фото видно защипы и рваные необработанные края.

Н. Гасымова

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